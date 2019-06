Sandrine Quétier maman émue : sa fille, son sosie, fête ses 18 ans

Sandrine Quétier est une maman émue.

Jeudi 13 juin 2019, sa fille Lola Michelin a fêté ses 18 printemps. Pour l'occasion, l'ex-animatrice de Danse avec les stars (TF1) devenue comédienne à plein temps a posté une très jolie photo d'elle en noir et blanc sur Instagram... et la ressemblance avec sa célèbre maman est frappante !

"Nous nous sommes rencontrées il y a 18 ans aujourd'hui... Ce jour a changé ma vie... Tu as changé ma vie lorsque mon regard s'est posé sur toi... Le début de la plus belle des aventures, celle de maman. À tes côtés, la vie est plus intense, plus belle, plus douce, plus riche encore... Tu es une merveille ma fille, un 'petit être' drôle, sensible, généreux et je suis très très fière d'être ta maman. 18 ans que tu illumines mon coeur. Je t'aime mon amour. Bon anniversaire @LolaMichelin", a écrit la célèbre maman sur le réseau social.

Forcément, la publication a aussitôt attiré des milliers de like et des dizaines de commentaires. "Mais qu'elle est belle", a réagi Christophe Beaugrand quand Nikos Aliagas et Sylvie Tellier ont de leur côté publié des émojis coeurs.

Sandrine Quétier est également la maman d'un jeune Gaston, 16 ans.