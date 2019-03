Sandrine Quétier plongée dans une ambiance sombre avec Frédérique Bel

"Un polar sous tension, entre folie et désespoir", le nouveau roman d'Anna-Véronique El Baze promet de vous faire frissonner, peut-être même de prendre "une claque", selon Sandrine Quétier.

La chanteuse et animatrice de 48 ans a participé à la grande soirée organisée le 18 mars 2019 au Buddha Bar, à Paris, pour le lancement de Je maudis le jour, la nouvelle oeuvre d'Anna-Véronique El Baze. Proche de la romancière, Sandrine Quétier faisait partie des invités et n'a pas manqué de relayer la sortie de son polar sur sa page Instagram. "#about yesterday. Fière de mon amie @annaelbaze qui vient de sortir son nouveau roman Je maudis le jour. Sombre, glaçant, percutant.... L'étrange Léa, aussi touchante que terrifiante, vous entraîne page après page dans sa folie et sa cavale meurtrière. Une claque ! Bravo !", a-t-elle commenté. L'excoanimatrice de Danse avec les stars (TF1) fait référence à l'un des personnages de Je maudis le jour, Léa, une femme divorcée de 39 ans, libraire. Elle a le profil d'une femme terne sur lequel on ne se retourne pas, qui adore le roman noir. Elle croise la route de Nicolaï Stefanovic qui a rendu les armes au Mali et a perdu le goût de vivre. Tous deux ont en commun une déchirure qui permet de commettre le pire au nom du meilleur.