Sandrine Rousseau face à Christine Angot : "En 3 jours, j'ai perdu 3 kilos"

Ex-secrétaire nationale d'Europe-Écologie-Les-Verts, Sandrine Rousseau est une des quatre femmes à avoir porté plainte contre l'ex-député écologiste Denis Baupin. Elle pour harcèlement sexuel, d'autres pour agressions sexuelles. Si, après étude des différentes plaintes, la justice a choisi de classer l'affaire sans suite, invoquant la prescription des faits, la jeune femme continue son combat avec la sortie de son livre Parler (Flammarion). Jeudi 9 novembre 2017, Libération lui a consacré sa page portrait. Elle y évoque son passage dans On n'est pas couché et s'y dévoile comme jamais.

Le 5 octobre dernier, dans l'émission de Laurent Ruquier, la femme de 45 ans a fait face à la polémiste Christine Angot. Lors de l'enregistrement, un gros clash a eu lieu entre la femme politique et l'écrivain, qui a été la victime d'un inceste dans sa jeunesse, et c'est en larmes que Sandrine Rousseau a poursuivi son interview. "En trois jours, j'ai perdu trois ou quatre kilos", commente-t-elle presque deux mois après les faits. Après la diffusion de la séquence, Sandrine Rousseau a pu compter sur le soutien de plusieurs personnalités dont Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes. Elle lui a d'ailleurs téléphoné dès le lendemain. "Elle m'a dit qu'elle avait vu la séquence deux fois et qu'elle avait été choquée par sa violence", déclare-t-elle. Puis il y a eu les autres réactions, celles de personnes qui lui reprochent de parler ou qui ont dit qu'elle avait cherché ce qui lui est arrivé en allant dans l'émission.

Pourtant, Sandrine Rousseau fait tout pour être discrète. Elle a adopté un style vestimentaire à la "Merkel" et vit dans le plus grand secret une nouvelle histoire d'amour.

Grâce à cet entretien, on apprend également que la maman de cette mère de trois adolescents, défunte aujourd'hui, a elle-même été victime d'une agression sexuelle. "Elle était mineure, 16 ans, peut-être 15, quand le patron de ses parents l'a violentée", raconte-t-elle.

Sandrine Rousseau a créé avec son association l'adresse suisjeseule@gmail.com, dédiée aux victimes de harcèlement et d'agressions sexuelles pour indiquer le nom de leur harceleur et mettre le cas échéant les victimes en contact pour les encourager à porter plainte.