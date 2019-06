Sara Mortensen (Plus belle la vie) virée : les coulisses de son départ "forcé"

Coup de massue pour Sara Mortensen (39 ans). Alors qu'elle incarnait Coralie Blain depuis sept ans, l'actrice a été remerciée par la production de Plus belle la vie comme elle l'a dévoilé à Télé Loisirs. Un départ précipité sur lequel elle s'est confiée.

Selon la compagne de Bruce Tessore, c'est son emploi du temps très chargé qui a poussé la production de la série de France 3 à faire ce choix : "Cette année a été chargée pour moi, j'ai beaucoup tourné dans d'autres fictions. La production de Plus belle la vie avait besoin de moi cet été mais, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne pouvais pas."

Bien qu'elle ait tenté de trouver un arrangement pour être de retour au Mistral, Sara Mortensen n'a pas réussi à se libérer. Si pendant un temps, il était envisagé de plonger Coralie dans le coma pour justifier l'absence de la comédienne, il a finalement été décidé de la remercier : "Au dernier moment, j'ai reçu un coup de fil et on m'a dit : 'Tu ne reviendras pas à Marseille.' Sans le savoir, j'avais tourné ma dernière séquence la veille."

Sara Mortensen remplacée

La belle blonde regrette de ne pas avoir pu dire au revoir comme il se doit à toute l'équipe. Autre "coup de massue", elle a appris qu'elle allait être remplacée par une actrice dont on ne connaît pas encore l'identité : "Au bout de sept ans, ça fait bizarre. Je ne l'ai même pas appris par la production, quelqu'un m'a appelée pour le dire."

"Je pense que ça a été très précipité. (...) J'ai envoyé un mail dans lequel j'explique que, contrainte et forcée mais la tête haute, je partais vers de nouvelles aventures. Je sais que le meilleur est devant moi. Je suis très heureuse d'avoir fait ces sept années à Plus belle la vie, avec Coralie. J'aurais voulu continuer avec elle. (...) La production n'arrive plus à gérer mes emplois du temps. Ils ont des intrigues écrites et veulent aller jusqu'au bout, quitte à se séparer de l'actrice. J'en suis très triste. J'ai envie de dire aux fans d'accueillir avec respect la nouvelle interprète de Coralie", a ajouté Sara Mortensen.

Même si elle ne trouve "pas très classieuse" la façon dont la production a procédé, elle se dit que ce départ est un "mal pour un bien". Elle pourra se consacrer à d'autres projets qu'elle dévoilera, à coup sûr, en temps voulu à ses fans.

Rappelons que la remplaçante de Sara Mortensen n'est pas la seule nouvelle recrue. Après le départ de Manon Bresch, la prod' a souhaité faire appel à Léa Kerel pour assurer le rôle de Thérèse.