Sarah Fraisou à nouveau en couple avec Sofiane : "Vous avez voulu nous détruire"

Il y a (encore) du nouveau dans la vie sentimentale de Sarah Fraisou !

Après sa rupture douloureuse avec Malik en août 2016, la candidate des Anges (NRJ 12) avait retrouvé l'amour dans les bras de Sofiane et s'était même fiancée à lui en décembre 2017 lors d'un voyage à Dubaï. Seulement voilà, début novembre dernier, la brune pulpeuse – qui a de nouveau cédé aux sirènes de la chirurgie esthétique récemment – avait annoncé leur rupture sur son compte Snapchat !

Eh bien figurez-vous que cette rupture n'est plus... Le couple a déjà remis le couvert. Sarah, de nouveau heureuse, a indiqué à l'intention de ses admirateurs : "Vous avez voulu nous détruire, nous faire du mal, mais notre amour est plus fort que tout, moi et Sofiane nous sommes officiellement ensemble. (...) Les réseaux sociaux, ça mène à sa perte, ça sert à rien. Mais en plus, j'ai envie de vous dire, mon mec a toujours su où j'allais, et avec qui j'allais. Vous avez beau inventer des stories, continuez en fait, en vrai je m'en bats les reins."

Pour rappel, Sarah Fraisou, très peinée, avait statué il y a quelques petites semaines : "C'est le coeur en miettes que je vous annonce que moi et l'amour de ma vie, c'est fini. Pas parce qu'il y a quelqu'un qui a trompé l'autre, loin de là, notre amour est tellement fort. C'est juste que l'on ne s'entendait pas sur le quotidien, des futilités importantes pour l'un et pas pour l'autre, des deux côtés." Et d'écrire à l'attention de son ex-fiancé : "Tu es un mec en or, ne change pas. T'es la meilleure chose qui est arrivée dans ma vie, je t'aime et je t'aimerai toujours."

Que de rebondissements !