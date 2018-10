Sarah Fraisou succombe encore à l'appel de la chirurgie esthétique !

Personnalité incontournable du petit écran, Sarah Fraisou fait depuis plusieurs années les beaux jours de la chaîne NRJ12. Avec son caractère bien trempé et son franc-parler, la candidate de télé-réalité de 26 ans est régulièrement au coeur des débats sur les réseaux sociaux. Mais c'est surtout son physique qui fait le plus jaser. En effet, la jeune femme à la poitrine XXL n'hésite jamais à s'exposer sur la Toile, quitte à s'attirer de critiques violentes de la part des internautes.

Mais depuis quelque temps, la jeune femme est en quête d'une nouvelle apparence et c'est en Tunisie qu'elle semble trouver son bonheur. En effet, en avril 2018, Sarah Fraisou s'était rendue dans la capitale Tunis afin d'y subir plusieurs opérations de chirurgies esthétiques, à savoir un lifting avec prothèses, une liposuccion complète et une autre pour le double menton.

Plus de six mois plus tard, la grosse tête des Anges a de nouveau cédé à la tentation. En story Instagram, Sarah s'est dévoilée dimanche 14 octobre 2018, quelques jours après être passée sur le billard. Cette fois-ci, c'est pour une réduction mammaire qu'elle a sauté le pas, passant ainsi d'un bonnet F à un bonnet D. Mais ce n'est pas tout, elle a également eu recours à une ablation des boules de bichat, comme elle l'indique dans sa publication. Cette dernière opération, encore peu connue du grand public, consiste à affiner le visage et à creuser légèrement les joues. "Visage gonflé, poitrine plus petite... On change petit à petit", lit-on.

Des choix étonnants pour celle qui assume complètement sa morphologie et exhibe régulièrement ses courbes. Quoi qu'il en soit, nul doute que Sarah Fraisou présentera le résultat final très bientôt à ses 1 million de followers.