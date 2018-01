Sarah Fraisou cambriolée : En larmes, elle raconte son calvaire !

Les vacances de Sarah Fraisou ont viré au cauchemar.

Après son voyage à Dubaï, au cours duquel elle s'est fiancée, l'ancienne candidate des Anges (NRJ12) s'est envolée pour la Thaïlande avec son futur mari Sofiane. Mais elle n'a plus vraiment le coeur à profiter de ses vacances. La raison ? Sarah a appris qu'elle a été cambriolée.

En larmes, elle a raconté cette mésaventure à ses fans, sur Snapchat. "Je viens d'apprendre qu'on vient de taper mon appartement. On l'a retourné, mais je ne vous explique même pas comment (...). Si vous avez bien compris la chose, ce soir on est venu chez moi, on a tout pris. On a vidé l'appartement, on l'a retourné. Je ne vous explique même pas dans quel état on est." Sarah a ensuite adressé un message aux cambrioleurs : "Je sais même pas quoi vous souhaiter, brûlez en enfer ! Au lieu de voler faites quelques chose de votre vie !"

Sarah Fraisou n'est pas la seule candidate a avoir été victime d'un cambriolage. Récemment, c'est Jessica Thivenin qui faisait part de son calvaire. "Je ne dors plus la nuit (...). Je ne suis pas très bien, j'ai un peu peur. Je fais de mauvais rêves. J'ai dormi quatre heures en deux jours", expliquait-elle dans un premier temps. Si, au départ, la jolie blonde n'a pas souhaité évoquer la raison de ses soucis, elle a fini par craquer : "Pendant les fêtes de fin d'années, on a essayé de nous cambrioler. Sur les caméras, on voit très nettement cette personne qui essaie de défoncer la porte (...). Ça me fait peur, c'est pas la première fois. On est en train de voir car je ne peux pas vivre dans la crainte. Voilà pourquoi je ne dors pas la nuit, que je suis angoissée. Je crois que je vais faire un burn-out (rires)."