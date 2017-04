Sarah Fraisou : Escort girl, infidélités... Son ex Malik balance !

Entre Sarah Fraisou et Malik, la guerre est de nouveau déclarée !

Jeudi 13 avril 2017, le jeune homme annonçait, en larmes, être devenu papa. Un fils qu'il a eu avec une jeune femme qu'il n'a vue qu'une seule fois à la suite de sa première rupture avec l'ex-candidate des Princes de l'amour (W9) et des Anges (NRJ12). S'il a eu du mal à encaisser le coup, Sarah Fraisou s'est vite réjouie de son malheur en se moquant de lui sur Snapchat. Résultat ? Malik a contre-attaqué sur le réseau social et il n'a pas été tendre.

"Je me suis marié avec un phénomène de foire. Aujourd'hui, c'est la seule chose que je regrette, ça a été le plus gros fardeau de ma vie, a tout d'abord lancé Malik, avant de répondre à la dernière provocation de la brune pulpeuse, Ton sourire, on en parle ou pas ? Une meuf qui dit : 'j'ai retrouvé mon sourire aujourd'hui.' C'est faux, tu es juste mauvaise. Tu as juste besoin d'attirer la pitié des gens en espérant qu'ils t'acclament. Si toi aujourd'hui tu as retrouvé le sourire, sache que moi, je ne l'ai jamais perdu (...). Toi, tu es une merde."

Le jeune homme a ensuite assuré que la veille de leur mariage, un ancien petit ami de Sarah l'avait appelé. Mais cette dernière et sa famille auraient tout fait pour lui prendre son téléphone afin qu'il n'entre pas en contact avec lui. Manque de chance, Malik l'aurait récemment croisé et aurait appris que Sarah et lui avaient eu une relation charnelle ce jour-là.

"Tu es une menteuse, tu es une p**e (...). Je vais vraiment arrêter de parler de toi sinon je vais commencer à sortir des photos de toi quand tu étais escort il y a trois ou quatre ans (...). Tu es un déchet de la société", a-t-il conclu.

À l'heure où nous écrivons cet article, Sarah Fraisou n'a pas encore réagi à ces attaques.