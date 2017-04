Sarah Fraisou : Son ex Malik papa, elle s'exprime !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres.

Jeudi 13 avril 2017, Malik annonçait être papa pour la première fois. Une nouvelle qui est loin de l'avoir réjoui puisqu'il a eu son fils avec une jeune femme qu'il n'a vue qu'une seule fois, à la suite de sa première rupture avec Sarah Fraisou (Les Anges 8). "Aujourd'hui je suis perdu, je veux juste qu'on m'aide. Je vais lui offrir une belle vie mais je n'étais pas prêt pour avoir un enfant maintenant", a confié le jeune homme en larmes, sur Snapchat.

Sarah Fraisou n'a sans surprise pas loupé une miette de cet aveu choc et n'a pas tardé à réagir. C'est le sourire aux lèvres que la pulpeuse brune est apparue sur Snapchat ce vendredi 14 avril 2017. "Quand on vous fait du mal, la patience est une vertu", s'est-elle amusée. Après quoi, elle a repris les paroles du titre Si tu savais de l'Algérino : "Eh oui la roue a tourné, Fréro je t'ai pardonné, Mais j'ai pas oublié, Quand on faute il faut assumer, Je m'en fous."

Pour finir, Sarah Fraisou a légendé un cliché "J'ai toutes mes dents, à mon tour de sourire maintenant", faisant ainsi référence à ses accusations de violence. Pour rappel, la candidate de télé-réalité avait accusé Malik de l'avoir frappée en septembre dernier. Afin de prouver ses dires, elle était apparue avec une dent cassée et l'arcade gonflée afin de raconter son calvaire.