Sarah Fraisou "grosse vache" : La réponse de Kim Glow à ses tacles !

C'est loin d'être le grand amour entre Sarah Fraisou et Kim Glow. Voici le dernier clash en date !

Les deux candidates se sont rencontrées lors du tournage des Vacances des Anges 2 (NRJ12), en Grèce. Et le courant est loin d'être passé comme Sarah nous l'avait confié en exclusivité au cours d'un Facebook Live. Celle qui a retrouvé l'amour dans les bras d'un certain Sofiane l'a notamment qualifiée de "malade mentale" et a expliqué pourquoi : "Une fille qui, à 4h du matin, sort du fin fond d'un buisson de la maison, vous vous dites qu'elle est possédée... Elle a vraiment un problème psychologique. Elle est allée jusqu'à me dire : 'Tu vas voir, je vais t'égorger.' Elle attendait que je la tape pour que je me fasse virer. Sauf que je suis plus intelligente que ça, et elle a craqué toute seule dans son délire."

Sarah Fraisou a également assuré qu'au cours d'une violente altercation avec Amélie Neten, l'ancienne candidate des Marseillais (W9) s'était "tapé la tête contre le marbre côté gauche" pour faire croire qu'elle avait été violemment frappée, alors qu'Amélie "l'avait tapée côté droit".

Des déclarations qui ont fait réagir Kim Glow. "Mais lol ! Je suis pour la protection animale jamais je n'égorgerai une grosse vache. Quel ramassis de conneries perte de temps de lire ça. Par contre, je répondrai plus après mais comme on m'a identifiée dessus. J'ai vu cet article j'ai bien rigolé quand même #MinuteDébilité", a-t-elle tweeté. Sarah Fraisou lui répondra-t-elle ? Affaire à suivre.