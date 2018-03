Sarah Fraisou (Les Anges 10) change de tête : Ses fans conquis !

Sarah Fraisou a décidé de changer de style !

La jolie brune révélée grâce à ses participations aux Princes de l'amour 2 et 3 (W9) et aux Anges de la télé-réalité sur NRJ12 a en effet décidé de dire 'bye bye' à sa célèbre chevelure brune très sombre et de s'offrir des reflets plus clairs afin de célébrer comme il se doit l'arrivée du printemps !

"Nouvelle couleur ! Merci @Kenzo_hairstylist J'adore ça ! #GoodbyeBlackHair", a-t-elle simplement commenté ce 21 mars 2018 en légende d'une vidéo boomerang de ses cheveux en mouvement. Bien entendu, les admirateurs de celle qui s'est récemment fiancée à Dubaï n'ont pas tardé à donner leur avis sur ce nouveau style. "Ça te va super bien, j'aime !", "Très jolie couleur ma chérie", "Tu es tellement mieux comme ça !", "Je trouve que le noir t'allait mieux", pouvait-on lire dès les premières réactions globalement très positives.

Gageons que ce nouveau style ravira Sofiane, le compagnon de notre jolie Sarah. Il faut dire que depuis qu'elle est avec lui, la starlette a tourné la page de ses ennuis sentimentaux... Récemment interrogée par Purepeople.com dans le cadre de notre interview Power of Love, Sarah n'avait d'ailleurs pas caché qu'elle avait eu sa dose de malheurs en amour : "Des chagrins, j'en ai eus plein ! Je pense, comme toutes les femmes sur Terre !"