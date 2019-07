Sarah Hyland fiancée : la demande en mariage de rêve de Wells Adams

Sarah Hyland (28 ans) et Wells Adams (35 ans) vont se marier ! L'actrice américaine a dit "oui" à son chéri le 16 juillet 2019 et elle a publié plusieurs photographies de ce moment inoubliable. On aperçoit sur l'une d'entre elles Wells un genou à terre sur la plage, tenant la fameuse bague de fiançailles destinée à Sarah. Ce (magnifique) bijou a été conçu par Lorraine Schwartz. La star de l'émission Bachelorette a même publié la vidéo de sa demande sur son compte personnel avec en fond une musique romantique de Drew Holcomb & The Neighbors. Une vraie perle !

En couple depuis septembre 2017, le couple semble très amoureux depuis le début de sa relation. Avec tout d'abord un flirt sur Twitter en 2016, la relation semblait rester virtuelle. Selon le magazine People, ce n'est qu'à l'automne 2017 qu'ils se rencontrent enfin et là, le coup de foudre est immédiat. Ils avaient d'ailleurs surpris tous leurs fans avec une première photo de couple très originale. Les deux amoureux étaient déguisés comme dans la série Stranger Things et se rendaient à une soirée d'Halloween de Nashville. Depuis, tout semble aller pour le mieux !

Très épris l'un de l'autre, ils partagent très souvent leurs escapades pour le plus grand plaisir de leurs fans. Le couple vit ensemble depuis août 2018, l'animateur radio originaire de Nashville a déménagé à Los Angeles pour rejoindre sa chérie (désormais future femme).

Toutes nos félicitations aux amoureux !