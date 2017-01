Sasha Obama : En bikini à la plage avant d'entamer sa nouvelle vie...

Hier, vendredi 20 janvier, Barack et Michelle Obama faisaient leurs adieux à la Maison Blanche, désormais occupée par le nouveau président des États-Unis, Donald Trump. Tout comme leurs parents, Sasha et Malia Obama ont également dû préparer leurs bagages après 8 ans. Mais avant cette nouvelle vie loin du bureau ovale, Sasha Obama est partie prendre le soleil à Miami.

La cadette de l'ex-couple présidentiel, 15 ans, n'a pas pu être présente le 11 janvier, jour des adieux de son père à la Maison Blanche, où était en revanche sa soeur aînée, Malia. Pourquoi ? Elle avait un examen scolaire qu'elle devait réviser et a donc manqué le dernier discours présidentiel de son papa. Après cet exam, elle a décidé d'aller décompresser quelques jours à Miami.



Le 14 janvier, elle a ainsi été photographiée sur une plage, lunettes de soleil sur le nez et casquette vissée sur la tête. En bikini, elle prenait un bain de soleil, bien mérité. Après ces vacances, elle ne retournera donc plus à la Maison Blanche mais restera à Washington encore quelque temps. Pendant ce temps, Malia, elle, partira étudier à Harvard à l'automne prochain après une année de césure passée à voyager.

C'est en effet pour Sasha que la famille du 44e président américain a décidé de rester quelques années de plus dans la capitale fédérale. Elle pourra ainsi boucler sa scolarité, entamée à la Sidwell Friends School, prestigieuse école privée. "Changer quelqu'un d'établissement au milieu du lycée peut être difficile", avait expliqué Barack Obama en mars 2016, justifiant son choix de continuer à vivre à Washington. Bronzée et reposée, Sasha sera naturellement d'attaque.