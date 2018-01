Scènes de ménages : Le séduisant fils de Liliane et José pistonné !

En août dernier, nos confrères d'Allo Ciné avaient révélé que le séduisant comédien Paul Lefèvre incarnerait le personnage de Manu, le fils de Liliane et José (Valérie Karsenti et Frédéric Bouraly) dans Scènes de ménages. Alors que le public découvre ce 2 janvier ce nouveau personnage, l'acteur qui a réalisé la comédie A love you en 2015 a accordé une interview à nos confrères de TVMag. On y apprend notamment que Paul Lefèvre a été pistonné par une star de la série !

Eh oui, le beau brun a pu compter sur un coup de pouce de Valérie Karsenti. Il explique : "J'ai passé un casting. Je la connaissais pour avoir joué avec elle dans la série La Faute, qui sera bientôt diffusée sur M6. Elle a glissé mon nom et cela s'est plutôt bien passé."

Heureux d'intégrer l'équipe du programme court le plus célèbre de France, Paul Lefèvre a accepté d'en dire un peu plus sur les intrigues à venir : "Manu revient seul de Chine parce qu'il a un problème de visa et de passeport. (...) Il est accueilli comme le messie, notamment par sa mère. Mais ses démarches administratives prennent plus de temps que prévu. Ses parents sont un peu impressionnés parce qu'il parle anglais, qu'il a tout réussi... Mais il va très vite devenir insupportable et les énerver. C'est ce qui va être drôle !"

Pour le moment, nul ne sait combien de temps le personnage de Manu sera présent dans la série. Une chose est sûre néanmoins, "on le verra assez régulièrement cette saison".