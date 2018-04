Scènes de ménages : Les secrets du tournage dévoilés !

Depuis novembre 2009, Scènes de ménages passionne le public de M6. Nombreux sont ceux à suivre les aventures d'Huguette (Marion Game) et Raymond (Gérard Hernandez) ou José (Frédéric Bouraly) et Liliane (Valérie Karsenti). Et prochainement, ce sont Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud) qui rejoindront la joyeuse bande. A cette occasion, nos confrères de Télé 2 semaines ont dévoilé quelques secrets de tournage.

Aussi a-t-on appris que les acteurs ne se croisent qu'à la cantine. Chaque couple enregistre en effet ses scènes indépendamment des autres, aucunes scènes de ménages entre les comédiens à priori donc. A savoir que la production ne dispose que de deux plateaux pour tout le monde. Sur l'un sont tournées les scènes de trois couples et sur le second, celles des deux autres.

Les techniciens sont donc obligés de monter plusieurs fois les décors de chaque famille. Un véritable décor puisque le mobilier, la nourriture et le reste des objets sont authentiques. Vous savez tout (ou presque ?).