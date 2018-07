Sébastien (La Villa) faux ? Benoît balance sur son comportement

Depuis le 16 juillet 2018, les téléspectateurs de TFX peuvent suivre La Villa, la bataille des couples. Huit couples ont accepté de s'affronter dans des épreuves physiques et mentales dans l'espoir de remporter 50 000 euros. On retrouve Beverly et Vivian (La Villa des coeurs brisés 3), Manue et Antonin (La Villa des coeurs brisés 3), Hillary et Sébastien (Moundir et les apprentis aventuriers 3), Jesta et Benoît (Koh-Lanta l'île au trésor), Jazz et Laurent (La Villa des coeurs brisés 2), Steven et Cassandra (La Villa des coeurs brisés 2), Vincent Shogun et Virginie (La Villa des coeurs brisés 4), Tom et Hagda (10 Couples parfaits). Et l'un des participants ne serait pas complètement naturel dans le programme.

Jeudi 19 juillet 208, Benoît a répondu aux questions de ses fans sur Instagram. Et, quand on lui a demandé quelle était la personne qu'il aimait le moins dans le programme, le petit ami de Jesta a répondu : "Quand il y avait les caméras, Sébastien. Après, en off, il est normal."

Le beau brun a également fait une révélation sur la finale de Koh-Lanta, l'île au trésor. Il a eu la chance de participer à la fameuse épreuve des poteaux et d'en ressortir vainqueur. Et, comme tout le monde le sait, ce défi peut durer des heures. Il arrive donc que des aventuriers aient envie de faire leurs besoins. Ce fut le cas de Benoît qui ne s'est pas gêné pour se laisser aller lors de l'épreuve comme il l'a confié sur Instagram.