Secret Story 11 : Barbara en larmes sans Jordan, Charlène très jalouse

Dans Secret Story 11 sur NT1, les Habitants ont dit au revoir à Tanya jeudi 5 octobre, Jordan a fortement déçu son amie Barbara en la nominant d'office (elle accompagne donc Benoît dans le sas) et un couple Laura-Alain semble être sur le point de se former.... Que s'est-il passé dans le campus des secrets ce week-end ? Réponse tout de suite !

Résumé de la quotidienne du lundi 9 octobre 2017

Bryan, depuis la tour de contrôle, a la possibilité de réveiller les autres Habitants avec l'hymne de René la taupe, Mignon mais gros. Il s'exécute avec plaisir ! Les Secrétistes dansent un peu au début mais sont vite lassés par le titre. Laura n'en peut plus !

De son côté, Noré est heureux de pouvoir vivre son amour pour Kamila au grand jour. En effet, leur secret a été découvert, ils peuvent se faire des papouilles quand ils veulent...

Les binômes entrent en piste

Les binômes sont formés par La Voix. Noré est attaché à Charlène, Jordan à Alain, Benoît à Barbara et Laura à sa rivale Kamila. Ils seront attachés par un élastique pendant cinq jours entiers... Aïe !

Au moment de l'ouverture de la Supérette, Bryan (caché dans la tour de contrôle) impose à Jordan et Alain via le téléphone rouge de faire les courses déguisés en sumo. Des courses qui promettent donc d'être difficiles cette semaine... Comme toujours, les Secrétistes font tomber un maximum d'aliments dans leurs paniers, sans trop se soucier de ce qu'ils vont bien pouvoir manger au final. C'est du grand n'importe quoi... mais le Nutella est au rendez-vous, donc ça va.

Charlène jalouse !

Charlène est très énervée à cause des binômes, elle en a marre de voir son mec (Benoît) en duo avec Barbara (alors que ça ne fait que commencer !). Elle a conscience que ça peut les aider à cacher leur secret mais n'arrive pas trop à contrôler sa jalousie. Quand elle voit que Barbara se change devant son petit ami (qui ne regarde pas !), elle voit rouge.

Barbara en larmes

Depuis qu'elle s'est fâchée avec Jordan, Barbara accuse le coup. Son ch'ti lui manque. Elle a tout de même du mal à lui pardonner de l'avoir nominée d'office... Rappelons que le jeune homme s'est vengé de Barbara après que cette dernière est allée, selon lui, trop loin dans sa mission séduction avec lui. Même si la jeune femme a stoppé sa mission pour ne pas le faire souffrir, Jordan n'a pas digéré la nouvelle. Il aurait aimé qu'elle aille moins loin dans ses propos lorsqu'elle le séduisait.

En voyant Jordan s'amuser avec les autres Habitants, Barbara craque et fond en larmes. Heureusement, Benoît est là pour la réconforter. "C'est dur, je prends sur moi", lâche-t-elle au confessionnal. De son côté, Jordan est à peu près dans le même état, il meurt d'envie d'aller lui parler pour crever l'abcès.

Un peu plus tard dans la soirée, les deux amis se retrouvent et se font un gros câlin. "Je voulais pas te pardonner aussi vite ça me fait chier !", commente Barbara en souriant.

Jordan, le binôme "lourd"

Jordan a pour mission exceptionnelle de rendre Alain fou en étant très lourd avec lui. Il demande lors de la soirée, devant tout le monde, à ce que La Voix mette un slow pour qu'Alain et Laura dansent un slow et s'embrassent... La lourdeur.

C'est tout... pour le moment !