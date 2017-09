Secret Story 11 : La sexy Julie, Tanya et Bryan débarquent, 3 secrets dévoilés

Secret Story 11, c'est parti sur TF1 ! Et l'émission, présentée par Christophe Beaugrand, commence fort avec l'arrivée des premiers Secrétistes qui composent le casting de la Maison des Secrets ou plutôt du Campus des Secrets !

Pour cette nouvelle édition, la décoration a été totalement refaite sur le thème de l'université. L'occasion pour la production de créer de nouvelles pièces comme "l'attrape-rêve", lieu idéal pour les amoureux. Mais aussi d'installer dans le jardin le mystérieux Bus des Secrets...

Les premiers candidats

Tanya (68 ans)

La doyenne de la Maison se décrit comme intemporelle. Séductrice, elle passe 3h dans la salle de bain et ne s'intéresse qu'aux hommes plus jeunes qu'elle. Très joueuse, Tanya dispose d'un fort tempérament. Et sa force de caractère pourrait bien mettre à mal les autres habitants.

Bryan (20 ans)

Etudiant en management à Los Angeles, Bryan est un séducteur né qui sait ce qu'il vaut. Il passe sa vie entre les filles et les boîtes de nuit. S'il peut souvent paraître arrogant, il reste un garçon sensible et touchant. Son charme saura-t-il l'emmener en finale ?

Julie (20 ans)

Cette jolie jeune femme, qui a déjà été manager de restaurant, multiplie les passions : théâtre, lecture, danse contemporaine, peinture, moto... Rebelle dans l'âme, elle a la fâcheuse habitude d'aller à l'encontre de la normalité. Malgré son jeune âge, les épreuves de la vie ont rendu la jeune femme mature, pleine de caractère et courageuse.

Charles (28 ans)

Barman de profession, ce jeune homme d'origine allemande et africaine est un passionné de MMA (Mixed Martial Arts) et pratique ce sport de combat au niveau professionnel. Loyal, déterminé et compétiteur, le sportif est aussi un sacré dragueur. Et ce n'est pas tout. Passionné d'animaux (il s'est fait tatouer un loup sur le corps), il rêve d'ouvrir un refuge afin de venir au secours des bêtes.

Trois premiers secrets révélés

- Un des Secrétiste a eu le privilège d'assurer la sécurité d'un homme politique important. Son secret est : "J'ai été garde du corps pour le président de la République".

- Félins, boas, singes, anacondas... ce participant a apprivoisé dès l'enfance des animaux sauvages. Son secret est "J'ai été élevé parmi les animaux sauvages".

- Le 25 août 2015, dans le Sud de la France, un couple et trois enfants voguent sur un bateau quand soudain la mer se met à s'agiter. Le bateau chavire et notre joueur sauve la vie des enfants et de leurs parents. Son secret est : "J'ai sauvé une famille de la noyade".