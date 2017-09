Secret Story 11 : Toujours pas de nominés, Barbara terrorisée, Makao en larmes

Depuis vendredi 1er septembre, de nouveaux candidats ont intégré le Campus des Secrets pour cette onzième saison de Secret Story. La chasse aux secrets est donc lancée ainsi que les missions de La Voix. Résumé de la Quotidienne du 7 septembre 2017...

Alain frustré, Tanya rame !

Depuis le début de l'aventure, Tanya et Alain doivent former un faux couple. Si la sexagénaire semble ravie, le beau brun a quelques réticences. Il faut dire qu'il est bien plus attiré par Barbara. Mais Tanya ne s'avoue pas vaincue. Elle se confie à Alain et lui fait part de sa douleur d'avoir perdu son chat, Lucifère. Animal dont elle a gardé les cendres... Des propos qui ne séduisent pas vraiment le candidat de 39 ans.

De son côté, Barbara doute de son pouvoir de séduction en voyant Alain être de plus en plus distant avec elle. Une distance de courte durée car à force de vanter les charmes du beau brun, celui-ci finit par lui faire une tendre accolade. Mais la bombe de 27 ans en veut plus et le fait comprendre. Alain doit calmer le jeu et lui confie "vouloir prendre son temps". Sans cette mission, Alain aurait bien sûr craqué, comme il le confie au confessionnal.

Noré passe la deuxième

Mais ce qu'il ne sait pas c'est que Barbara se rapproche aussi de Benoît. Sauf que, ce que ne sait pas la blonde, c'est que celui-ci a intégré le jeu en couple avec Charlène, et doit faire croire à un rapprochement avec Kamila, elle-même mariée à Noré ! Le Marseillais souhaite d'ailleurs que cette mission passe à la vitesse supérieure. Avec Charlène, il décide donc de dire à tout le monde que Kamila craque pour Benoît.

Barbara terrorisée

Charles, Julie et Jordan continuent leur mission d'infiltrés et se font passer pour les habitants d'une autre Maison. S'ils réussissent à protéger la porte de cette dernière, ils ne seront pas nominés ce soir, les autres oui. S'ils échouent, ils seront nominés, les autres habitants non. Julie et Charles s'échappent une nouvelle fois et décident d'envoyer Barbara relever un défi dans le but de gagner un indice décisif. La pauvre se retrouve en maillot à devoir fouiller, dans le noir complet, six baignoires dont elle ignore le contenu (huile de tournesol, faux cheveux, lait, flocons de maïs...). Les hurlements se multiplient sous les regards de ses colocataires. Elle finit par échouer.

Julie et Charles machiavéliques

Le duo raconte à Barbara être persuadé que la fille de Tanya se trouve dans l'autre Maison et qu'elle n'est autre que la compagne d'Alain. Une explication qui pourrait expliquer la distance qu'Alain entretient avec Barbara...

Les couples en danger

Du côté de la mission couple, Laura se confie à Noré et lui déclare qu'elle pense que Kamila et Benoît font comme s'ils étaient en train de tomber amoureux alors qu'en fait Kamila est en couple avec une autre personne dans la Maison. Elle attend de voir jusqu'où ils vont pour buzzer. Laura est très très proche du secret du quatuor.

Pour Charlène tout est de la faute de Noré qui montre trop son attirance envers sa femme. Il doit absolument être plus distant. Cette mise au point permet à Charlène et Benoît d'avoir un moment à eux. Ils en profitent pour se dire qu'ils s'aiment.

Larmes et mots doux

Lors d'une "soirée déclaration", Jordan a eu les larmes aux yeux lorsqu'Alain a déclaré l'adorer. Afin de mener leur mission à bien, Benoît fait une tendre déclaration à Kamila. Et Makao a aussi versé sa larme en entendant le discours de Barbara qui lui rend hommage. Mais le moment où il a vraiment craqué c'est lorsqu'il a pris la parole pour la remercier. L'émotion a atteint son apogée lorsqu'il a évoqué l'idée de quitter l'aventure.