Selena Gomez et The Weeknd : Dîner branché à Malibu, Scott Disick de la partie

Selena Gomez se souviendra longtemps de son 25e anniversaire ! Née le 22 juillet, la chanteuse américaine a compté sur ses plus proches amies pour faire la fête en petit comité au cours du week-end, avant d'attendre impatiemment le retour de son chéri The Weeknd.

Rentré à Los Angeles immédiatement après sa performance au Lollapalooza Paris, le chanteur de 27 ans a retrouvé sa belle le soir de son anniversaire avant de l'embarquer dès le lendemain (dimanche 23 juillet) dans un restaurant pour un déjeuner en tête-à-tête.

Quelques heures plus tard, les tourtereaux réapparaissaient à Malibu après avoir dîné au prestigieux Soho House. Vêtue d'une longue robe rose poudrée, Selena Gomez l'a jouée profil bas, protégeant son visage des flashs incessants, tandis que l'interprète de Starboy la talonnait. Entouré d'amis, le couple s'est rapidement dirigé vers sa voiture avant de quitter les lieux.

Ce soir-là, les paparazzi avaient également repéré la présence de Scott Disick. Toujours partant pour faire la fête, l'ex-compagnon de Kourtney Kardashian (qui en a marre d'être vu comme un comme un sex-addict) était au volant de son véhicule lorsqu'il a attiré l'attention des photographes. L'histoire ne dit pas s'il a croisé le chemin de Selena Gomez et The Weeknd, mais il y a fort à parier que oui, tout ce petit monde évoluant dans les mêmes cercles. L'ex de The Weeknd, Bella Hadid, est une amie proche du clan Kardashian. Et n'oublions pas aussi que Kourtney a fricoté un temps avec Justin Bieber, l'ex de Selena Gomez... Ah, Hollywood !