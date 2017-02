Selena Gomez évoque son passage en rehab : "C'était une période très difficile"

De retour avec de nouveaux défis en tête après une année 2016 tumultueuse et éprouvante, Selena Gomez était de passage à New York ce mercredi 8 février pour assurer la promotion du show inédit de Netflix, 13 Reasons Why (diffusé à partir du 13 mars), une série qu'elle produit notamment avec sa maman, Mandy Teefey.

Ce projet pas comme les autres lui tient beaucoup à coeur puisqu'il narre l'histoire d'une adolescente, Hannah Baker, qui finit par se donner la mort pour "treize raisons". Avant de commettre l'irréparable, la jeune fille enregistre de nombreuses cassettes à l'adresse de ses camarades. Cette série dramatique traite ainsi de plusieurs sujets épineux tels que le harcèlement, les violences psychologiques, le suicide mais aussi la dépression. Des problématiques auxquelles l'actrice et chanteuse de 24 ans a su s'identifier, ayant elle-même souffert de dépression il y a quelques mois. Cette période douloureuse l'avait d'ailleurs contrainte à demander de l'aide et à intégrer une clinique spécialisée.

Je suis partie 90 jours

Invitée à s'exprimer lors d'une table ronde, la chérie de The Weeknd a ainsi fait le parallèle entre sa propre expérience et le calvaire que subit le personnage clé de sa série. "En réalité, je traversais une période très difficile lorsque la production a démarré. Je suis partie 90 jours dans un endroit où j'ai rencontré des tonnes d'enfants qui parlaient énormément des mêmes problèmes que vivent les personnages dans la série", a-t-elle déclaré.

Évoquant le fléau du harcèlement scolaire, qui touche un écolier sur quatre aux États-Unis, la jeune femme a poursuivi : "Malheureusement, les enfants s'en fichent. Ils s'en fichent. Ils ont besoin de voir quelque chose qui les effraie. Ils ont besoin de voir quelque chose de flippant. Je veux qu'ils comprennent. Je ferais n'importe quoi pour avoir une bonne influence sur cette génération, mais je m'identifie à tout. J'étais présente pour le tournage du dernier épisode et c'était un véritable chaos de voir ce scénario prendre vie parce que je l'ai vécu... Que je le veuille ou non, les gens ont vu les erreurs que j'ai faites et je dois en tirer du positif. Ça me touche directement, c'est pour ça que je voulais être sûre de faire partie de ce projet d'une manière ou d'une autre."

En août 2016, Selena Gomez avait annoncé l'annulation de sa tournée, affirmant qu'elle avait besoin de prendre du temps pour elle afin de soigner ses démons. Elle avait à l'époque expliqué qu'elle souffrait d'anxiété et de crises de panique, des symptômes qu'elle attribuait au lupus, maladie auto-immune chronique dont elle souffre depuis plusieurs années. La BFF de Taylor Swift avait fini par signer son retour médiatique lors de la cérémonie des American Music Awards, le 20 novembre à Los Angeles. "J'ai dû m'arrêter. Parce que j'avais tout dans ma vie, mais j'étais absolument détruite de l'intérieur. J'ai réussi à maintenir les apparences pour ne pas vous laisser tomber, mais j'ai tellement encaissé que j'ai fini par craquer. (...) Si vous êtes brisés, vous n'êtes pas obligés de le rester", avait-elle déclaré lors d'un discours.