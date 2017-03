Selena Gomez morose mais franche : "Je suis née à la mauvaise époque"

De retour dans le paysage médiatique depuis plusieurs semaines après une pause dans sa carrière, Selena Gomez a profité d'un nouvel entretien avec le magazine américain Vogue pour se confier en toute intimité.

Alors qu'elle trône actuellement en couverture de l'édition du mois d'avril de la célèbre publication, la chanteuse de 24 ans a accepté d'ouvrir les portes de son domicile pour improviser une visite en vidéo, répondant au passage aux fameuses "73 questions" de Vogue.

Originaire du Texas, la pétillante brunette a notamment expliqué qu'elle aimait régulièrement revenir chez elle pour voir ses amis, sa famille et se ressourcer loin de l'effervescence hollywoodienne. Entre deux réponses, Selena Gomez a confié qu'elle aimait voyager en Europe, que ses modèles étaient Natalie Portman et Meryl Streep, qu'elle tenait beaucoup à ses bijoux et qu'elle avait appris à être plus patiente avec le temps.

Se décrivant comme "fidèle", "bienveillante" et "généreuse", la chérie de The Weeknd n'a toutefois rien souhaité divulguer au sujet de sa vie amoureuse. Tout juste a-t-elle admis que sa plus belle surprise avait été "un dîner romantique sur un toit" et qu'elle se sentait "belle" lorsqu'elle était "avec les gens qu'elle aime".

Cette interview lui a également permis de se montrer sous une facette plus sombre. À la question de savoir où elle se voyait dans dix ans, la star américaine a également simplement répondu "heureuse, avec un peu de chance", tout en expliquant qu'elle adorait "les choses déprimantes." Enfin, Selena Gomez a glissé qu'elle adorerait collaborer avec Elvis Presley, avant de conclure : "Je pense que je suis née à la mauvaise époque." Tout s'explique !