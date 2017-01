Selma Blair : Son nouveau chéri enfin démasqué !

Un peu plus de quatre ans après sa rupture avec son compagnon et père de son fils, Jason Bleick, l'actrice américaine Selma Blair a retrouvé l'amour. La star a été repérée en promenade avec un charmant inconnu dont l'identité n'aura pas été très longtemps préservée...

C'est le Mail Online qui lève le voile sur l'identité du nouveau chéri de l'actrice. Il s'agit de Ron Carlson. Inconnu du grand public, il est toutefois lui aussi dans l'industrie hollywoodienne. Il est producteur (il a notamment travaillé plusieurs années pour la cérémonie des Espy Awards), scénariste, réalisateur (Dead Ant) et acteur (il a joué au début des années 1990 dans Beverly Hills et Les Contes de la crypte). Dimanche 22 janvier, il a été vu au côté de l'actrice et de son fils Arthur (5 ans et demi), lors d'une promenade sous la pluie à Los Angeles.

Selma Blair, vue cette année sur le petit écran dans American Crime Story, serait en couple avec Ron Carlson depuis février 2015. Toutefois, sa relation n'a vraiment été confirmée qu'en décembre dernier. Le nouveau chéri de la star est déjà le papa de Chloe, 7 ans.