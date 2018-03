Seo Minwoo : Mort à 33 ans du chanteur de K-Pop membre de 100%

Le chanteur sud-coréen Seo Minwoo est mort à seulement 33 ans, a révélé la maison de disque TOP Media. Le jeune homme, membre du boysband 100%, a été retrouvé à son domicile, le dimanche 25 mars 2018. Il aurait succombé à un arrêt cardiaque.

C'est chez lui, à Gangnam, un quartier de Séoul, que son corps sans vie a été retrouvé. Les secours ont été prévenus mais, arrivés sur place, ils n'ont pu que constater qu'il n'avait plus de pouls et ils ont déclaré sa mort. "Sa famille, les membres de 100% et les artistes de TOP Media ainsi que les collaborateurs du groupe sont tous en deuil et pleurent cette nouvelle aussi triste qu'inattendue", a écrit le label dans un communiqué. Les funérailles du jeune homme "vont se tenir discrètement selon la volonté de la famille". Selon le label, Seo Minwoo est mort d'un arrêt cardiaque mais la cause officielle de son décès n'a pas encore été confirmé par les autorités.

Seo Minwoo avait entamé sa carrière musicale en 2012 avec la formation du groupe 100%. Il s'était cependant éloigné de la scène de mars 2014 à décembre 2015 pour faire son service militaire, abrégé au bout de 21 mois. Avec son groupe, ils ont sorti des titres comme We, 100%, Sunkiss, Warrior ou Song for You. Le jeune homme était aussi acteur. Il était apparu dans Sharp 3 et The King and I. Il avait aussi participé à l'émission de télé-réalité The Unit, l'an dernier.

Ce n'est pas la première fois que le monde la K-Pop est en deuil puisque, en 2017, ce genre musical très populaire avait déjà perdu le chanteur Kim Jong-hyun, mort à 27 ans.

Thomas Montet