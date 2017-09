Serena Williams : Son père escroqué, elle met sa belle-mère à la porte

À 75 ans, Richard Williams se trouve engagé dans un divorce délicat. Marié depuis sept ans à la jeune Lakeisha Graham, 38 ans, devenue depuis lors Lakeisha Williams, le père de Serena et Venus Williams l'accuse d'être alcoolique et de s'en être pris à ses biens en l'escroquant. Il la considère également comme dangereuse pour leur fils de 5 ans, Dylan.

Alors qu'elle était jusque-là installée dans une grande maison située en Floride, propriété de Serena Williams, Lakeisha Williams a été priée de quitter les lieux. Poussée vers la sortie, la future ex-femme de Richard Williams requiert l'aide de la justice pour ne pas finir sans domicile, comme le rapporte le très bien informé site TMZ.

La belle-mère de Serena Williams accuse la tenniswoman, tout récemment devenue maman pour la première fois d'une petite fille, de l'avoir menacée. L'équipe d'avocats de la championne américaine aurait "demandé qu'elle et son enfant quittent la maison et l'a menacée de changer les serrures." Ce que Lakeisha Williams a pour l'heure refusé de faire. Dans les documents du divorce, la jeune femme demande également la vente de l'une des leurs maisons pour récupérer des liquidités. Une requête qui a très peu de chances d'aboutir lorsque l'on sait que Richard Williams accuse son épouse d'avoir déjà bien profité de son argent. Elle lui aurait volé ses identifiants bancaires mais aurait aussi falsifié sa signature pour s'accaparer personnellement leurs voitures, une de ses maisons et empocher de l'argent issu de leur compte en banque commun et même de son compte personnel.

Ce divorce n'est pas le premier pour Richard Williams. Le père des soeurs Williams a été marié à leur maman Oracene Price jusqu'en 2002, jusqu'à ce que des suspicions de violence domestique émergent. Alors que la maman de Serena et Venus Williams avait eu trois côtes cassées, la culpabilité de son mari n'avait jamais pu être prouvée.