Serge Lama bientôt grand-père pour la première fois !

En voilà une belle nouvelle, Serge Lama va bientôt être grand-père pour la première fois ! Son fils unique Frédéric et sa femme Léa attendent leur premier enfant.

La star de la chanson française a célébré ses 75 ans le 11 février dernier à l'Olympia, en compagnie de nombreuses stars. Entouré de Christophe Maé, Patrick Bruel, Mimie Mathy, Chantal Lauby, Sylvie Testud, Daniel Russo et bien d'autres, il a également reçu la visite de son fils Frédéric, né en 1981 de ses amours avec Michèle Chauvier, emportée par un AVC en 2016. Et, comme on peut le voir sur les photos de cet événement, entre deux accolades, père et fils ont pris la pose avec Léa qui a dévoilé un joli ventre arrondi. L'interprète de Je suis malade n'a d'ailleurs pu s'empêcher de poser sa main sur le ventre de sa belle-fille, laquelle avait aussi fait le déplacement avec ses parents.

Si la naissance de Frédéric avait été dissimulée durant près de deux ans aux journalistes, depuis, le jeune homme de 36 ans, qui est chef d'entreprise, s'est fait connaître grâce à l'émission Pékin Express en 2010. Père et fils sont très proches et il n'est pas rare de voir le futur papa rendre visite à son artiste de père en coulisses.

Il faut dire que les deux hommes ont appris à se serrer les coudes suite au décès inattendu de Michèle Chauvier, survenu le 25 octobre 2016. À Paris Match, le chanteur encore bouleversé par cette disparition, avait déclaré à coeur ouvert : "Je sais que de là où elle se trouve maintenant, elle continuera toujours à veiller sur ceux qu'elle aimait et à les protéger." Nul doute qu'elle aussi doit se réjouir de cette naissance à venir.

Nous adressons toutes nos félicitations au clan de Serge Lama.