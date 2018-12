Séverine Ferrer : Noël en avance avec les bombes des Dieux du Stade

2018 touchant à sa fin, l'heure est venue d'en dresser le bilan et de préparer l'année à venir. Séverine Ferrer a déjà la tête en 2019. Elle a célébré le Nouvel An avec quelques jours d'avance, en compagnie de Maxime Deymerez et des Dieux du Stade...

Mercredi 12 décembre, Ludovic Baron a reçu les invités de la soirée de Noël du calendrier 2019 des Dieux du Stade. Le photographe les attendait à la Station, située 13 rue du Pont aux Choux dans le 3e arrondissement. L'animatrice télé et comédienne Séverine Ferrer s'y est rendue et a immortalisé sa présence à l'événement en posant au côté de modèles torse nu.

Comme elle, le danseur Maxime Deymerez (Danse avec les stars), l'actrice Sylvie Ortega Munos, Alex Goude et Adrien Laurent (de l'émission Les Anges) ont assisté à la soirée et se sont pris au jeu des photos.