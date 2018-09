Sex and the City : Kristin Davis zappe Kim Cattrall de son souvenir des Emmys

Lundi 17 septembre 2018, Los Angeles accueillait la 70e édition des Emmy Awards. Sur Instagram, l'actrice Kristin Davis a publié une photo souvenir et un message chaleureux pour tous ses collègues du petit écran. Problème : sur la photo choisie, on ne peut que constater l'absence de Kim Cattrall, alors que ses deux autres collègues de Sex and the City posent bien à ses côtés.

Kim Cattrall, alias Samantha dans la série culte, l'a suffisamment répété ces derniers mois : sur Sex and the City, elle n'était pas là pour se faire des amies. La star de 62 ans, que l'on sait en froid avec Sarah Jessica Parker qui jouait Carrie Bradshaw, a visiblement été bien entendue par son ancienne collègue Kristin Davis, alias Charlotte. Sur Instagram, l'actrice de 53 ans a posté une photo prise lors d'une précédente cérémonie des Emmy Awards où elle pose avec SJP ainsi qu'avec Cynthia Nixon, alias Miranda – récemment éliminée de la course à l'investiture démocrate à New York. "Emmy flashback – très heureux souvenirs et je souhaite de la joie à tout le monde ce soir. Nous sommes tous si incroyablement chanceux de faire ce que nous faisons", a-t-elle commenté.

Kristin Davis aurait-elle été agacée pour toutes les polémiques liées aux déclarations de son ancienne collègue contre le casting et la série ? Sans oublier que l'interprète de Samantha a fait capoter le projet d'un troisième volet au cinéma alors que tout le monde était partant...