Shakira à Paris avec ses deux fils : Vidéo en famille sur fond de "Marseillaise"

Une maman en pleine tournée européenne et un papa en Russie pour jouer la Coupe du monde avec l'Espagne, les deux enfants de Shakira et Gerard Piqué auraient pu se retrouver seuls à Barcelone, entourés de nounous. Mais parce qu'elle n'est pas le genre de mère qui peut rester séparée des siens trop longtemps, la bombe latine les a emmenés avec elle, sillonnant ainsi l'Europe avec Milan (5 ans) et Sasha (3 ans).

Après être passée par l'Allemagne, où elle a lancé son Eldorado Tour, puis par l'Angleterre, Shakira a posé ses valises en France. La star de 40 ans a réservé l'AccorHotels Arena pour deux soirs, les 14 et 15 juin, alors qu'elle devait initialement se produire en novembre 2017. Sérieusement touchée aux cordes vocales, la chanteuse avait été contrainte de faire faux bond à ses fans et a bien failli ne plus jamais approcher un micro. "Les médecins m'avaient tous prévu une intervention chirurgicale mais la lésion a complètement disparu de mes cordes vocales", a-t-elle expliqué au cours d'une interview accordée à la BBC.



Encore plus heureuse de retrouver son public, Shakira ne vit pas seule cette renaissance après la longue absence. L'interprète de Chantaje et Enamore a d'abord pu compter sur le soutien de son compagnon Gerard Piqué qui a qualifié son concert de "meilleur show [qu'il ait] jamais vu" sur ses réseaux sociaux. Mais parce que le footballeur de 31 ans est l'un des piliers de l'équipe d'Espagne, il s'est envolé avec ses coéquipiers pour la Russie où débute la Coupe du monde ce jeudi 14 mai 2018. Shakira poursuit ainsi sa tournée européenne avec Milan et Sasha, les initiant au français à Paris.