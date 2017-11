Shakira touchée par une "hémorragie à une corde vocale" : Sa tournée reportée !

La route vers la guérison s'annonce très longue pour Shakira, à tel point que toutes les dates européennes de sa nouvelle tournée sont reportées. "Nous sommes au regret de vous informer que, sur ordre du médecin, les dates de la tournée de Shakira El Dorado World Tour en Europe sont reportées à 2018, a ainsi indiqué Live Nation dans un communiqué transmis le 14 novembre. À la suite d'une hémorragie des cordes vocales, Shakira est dans l'obligation de reporter toute prestation afin de se soigner correctement avant de reprendre sa tournée mondiale et d'éviter toute blessure supplémentaire. Déçue par ces résultats alors qu'elle espérait pouvoir reprendre cette semaine, Shakira met tout en oeuvre pour se rétablir et elle a hâte de remonter sur scène. Elle reste incroyablement reconnaissante pour toute la loyauté, la patience et le soutien de ses fans pendant cette période difficile."

Alors que la chanteuse colombienne de 40 ans devait initialement lancer son El Dorado World Tour le 8 novembre dernier à Cologne (Allemagne), elle avait publié un premier message pour annoncer son annulation. Se disant "dévastée", elle espérait pouvoir assurer ses deux shows parisiens prévus à les 10 et 11 novembre à l'AccorHotels Arena. Nouveau message quelques jours plus tard pour s'excuser auprès des fans pour ces nouvelles annulations : "Ces derniers jours, je me suis concentrée sur mes cordes vocales affaiblies. J'espérais vraiment pouvoir chanter à Paris. Malheureusement, pour mon plus grand chagrin, ce n'est pas possible et mes médecins m'ont conseillé de reposer mes cordes vocales. (...) Je suis impatiente de remonter sur scène et d'être à 100%."

Consciente de l'immense déception de son public, l'interprète de La Bicicleta et Chantaje (dont les clips ont été vus plus d'un milliard de fois sur YouTube) a publié un nouveau message dans lequel elle détaille le déroulement des faits. À la fin du mois de juillet, la compagne de Gerard Piqué a effectué un contrôle de routine qui s'est avéré tout à fait satisfaisant. Rien à signaler. Mais à la fin du mois d'octobre, Shakira s'est retrouvée confrontée à un "enrouement inhabituel" qui l'a empêchée de chanter. C'est alors que les médecins lui ont diagnostiqué une "hémorragie à la corde vocale droite." Malgré le repos prescrit, l'hémorragie ne s'est pas résorbée, au grand désespoir de l'artiste colombienne qui écrit qu'elle était engagée "dans un combat très dur pour la récupération."

La chanteuse citée dans le scandale des "Paradise papers" s'excuse auprès de ses fans mais aussi de la soixante de personnes qui l'ont jusqu'à présent accompagnée dans la préparation de sa tournée.