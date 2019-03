Shakira : Week-end sport en famille, son fils Milan futur basketteur ?

Leurs week-ends, les stars les passent en famille ! La preuve en images avec Shakira, son mari Gerard Piqué et leurs deux garçons. Dimanche soir, la petite bande a assisté à un match de basket, l'occasion pour leur fils aîné Milan de démontrer ses talents de dribbleur sur parquet...

D'ordinaire, Gerard Piqué est sur le terrain. Dimanche, il s'est assis en tribunes (courtside, au premier rang, en langage basket) au Palau Blaugrana pour suivre la rencontre Barça Lassa - San Pablo Burgos. Le footballeur de 32 ans était accompagné de son épouse, la chanteuse Shakira, et leurs deux enfants, Milan et Sasha, 6 et 4 ans.

L'aîné portait un maillot et un short des locaux (qui se sont imposés sur le score de 97 à 88) et des baskets Air Jordan 3.

Profitant d'un temps mort, le petit garçon s'est emparé d'un ballon et a dribblé sur le parquet.