Shanna Kress séparée de Thibault : "C'était devenu insupportable"

Pendant longtemps, Shanna Kress et Thibault Kuro formaient l'un des couples de la télé-réalité les plus emblématiques. Après avoir fait connaissance sur le tournage de la toute première émission des Marseillais en 2012, ils ne s'étaient plus quittés jusqu'à monter un business ensemble et faire le tour du monde. Une relation idéale qui faisait rêver mais loin des caméras, tout ne se passait pas aussi bien car, après quatre ans d'amour, le couple se séparait.

Interrogée par le youtubeur Sam Zirah à ce sujet, la belle brune a accepté de révéler les raisons qui ont mené à cette rupture soudaine : "Ce qu'il s'est passé, c'est qu'on a été tellement proche sur tout : la télé, le sport, le world tour, le business, tout... On a trop été en mode potes et le problème, c'est qu'après, t'as plus cette attirance. Et quand ton mec ou ta meuf devient ton pote, c'est pas quelqu'un avec qui tu peux faire des enfants et construire une vie amoureuse."

À la question de savoir lequel des deux a quitté l'autre, Shanna affirme que cette décision a été prise à deux et qu'ils ont eu la chance de ressentir la même chose au même moment : "Quand on s'est séparé, j'avais encore des sentiments pour lui mais c'est simplement que pendant quatre ans on s'est enfermé tous les deux et à un moment donné c'était insupportable. Donc a eu une discussion et on s'est mis d'accord avant qu'il y en ait un qui fasse une crasse à l'autre."

Malgré tout, Shanna l'assure, elle et Thibault sont toujours en contact et en bons termes, ce qui leur permet de poursuivre leur affaire ensemble. Par ailleurs, elle tient à mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes par rapport à Jessica, la nouvelle femme de la vie de Thibault : "Je ne pense à aucun moment que Thibault m'ait trompée avec Jessica quand on était ensemble." Voilà qui est dit.