Shanna Kress ultradécolletée : M. Pokora séduit par le talent de la starlette !

Le 29 juin dernier, Shanna Kress (30 ans) dévoilait une nouvelle fois sa jolie voix sur Instagram en reprenant une chanson issue du répertoire de M. Pokora : Le Monde.

Ce que la belle installée à Miami ignorait en travaillant cette ballade, c'est que l'ancien coach de The Voice en personne allait la féliciter pour ses qualités vocales. En effet, en commentaire de la courte vidéo postée – sur laquelle elle apparaît ultradécolletée devant son piano –, l'ex-star des Marseillais (W9) et des Anges (NRJ12) a reçu un petit émoji sympathique posté par la popstar de 31 ans. Super heureuse de ce soutien inattendu, Shanna n'a pas tardé à manifester sa joie sur Snapchat en relayant le commentaire du populaire chanteur.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que les noms de Shanna Kress et de M. Pokora sont associés. Il y a deux ans, la belle et son petit ami de l'époque (Thibault Kuro) avaient été très agacés par une sortie du chanteur qui estimait dans TV Mag qu'on ne devenait pas professionnel "en faisant Les Anges de la télé-réalité".

"Je trouve qu'il a démarré comme nous. Maintenant, ça fonc­tionne, il a une belle carrière, il est partout. Mais il a démarré dans une télé­-réa­lité !", avait réagi Shanna dans une interview accordée à Voici. Et Thibault d'ajouter à l'époque : "Matt Pokora, c'est quelqu'un dont je reconnais la réussite, mais il ne faut pas non plus qu'il oublie qu'il sort d'un télé-crochet, c'est presque pareil. Il ne faut pas cracher dans la soupe. Pour moi, on peut réussir autant en étant dans les Anges que dans Pops­tars. Si on a un talent, on peut être découvert de partout. C'est pas méchant ce qu'il a dit, mais je ne comprends pas trop."