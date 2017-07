The Voice 7 : Mika, Zazie et M. Pokora absents, les nouveaux coachs dévoilés !

The Voice (TF1) fait peau neuve. En effet, nos confrères de Public ont révélé les noms des quatre coachs de la saison 7 du télé-crochet, et il va y avoir du changement. Ainsi, Zazie, Mika et M. Pokora quittent l'émission. Florent Pagny est le seul à récupérer son fauteuil rouge. Toujours d'après les informations de nos confrères, l'interprète de Savoir aimer sera accompagné de Maître Gims, Christophe Maé et Nolwenn Leroy. La jolie brune aux yeux bleus, actuellement enceinte de son premier enfant, devrait avoir accouché d'ici à la reprise, prévue pour "septembre-octobre".

Rappelons que le sort de M. Pokora comme coach dans The Voice 7 était déjà scellé. En effet, vendredi 23 juin 2017, le chanteur de 31 ans a officialisé son départ du télé-crochet via Instagram. Ainsi, le coach de Lisandro Cuxi – qui a remporté la saison 6 du programme de TF1 – avait assuré que "tout était convenu ainsi depuis le départ". "Ma longue tournée se terminant en fin d'année m'empêchant de participer aux tournages des prochaines saisons ... 2018 sera une année loin des plateaux TV pour moi afin de me concentrer sur mes futurs projets", avait-il également indiqué.

Si l'absence de M. Pokora de The Voice 7 a déjà été annoncée, les départs de Zazie et Mika étaient inattendus. En effet, aucun des deux coachs n'avait évoqué le sujet ni sur les réseaux sociaux ni lors d'interviews. Toutefois, les noms de Christophe Maé et Maître Gims circulaient déjà pour une éventuelle arrivée comme coach dans l'émission.