Shannen Doherty à nouveau opérée : Message poignant à sa maman

Dans les moments les plus durs comme dans les plus légers, Shannen Doherty a toujours pu compter sur la présence d'un être cher, sa maman Rosa. Le 13 mai 2018, à l'occasion de la fête des Mères qui se célèbre plus tôt aux États-Unis qu'en France, l'actrice américaine de 47 ans a tenu à lui rendre hommage sur Instagram. "Joyeuse fête des Mères, Maman. Je t'emmène seulement dans les meilleurs endroits... Avec la nourriture de l'hôpital... Miam. Je t'aime. Merci d'être toujours là. J'ai­me­rais bien écrire plus mais les médicaments anti-douleur commencent à faire effet", a-t-elle écrit. Ces quelques mots, l'ancienne star de la série Charmed les a accompagnés d'une photo d'elle allongée dans son lit d'hôpital, couvée par sa maman. "#reconstruction", a-t-elle ajouté, faisant très probablement référence à la nature de cette nouvelle opération qu'elle n'a pas formellement explicitée.

Lorsque son cancer du sein lui avait été diagnostiqué en août 2015, la star avait subi une mastectomie. À présent guérie, même si une récidive demeure toujours possible, Shannen Doherty devrait logiquement passer à l'étape suivante : la reconstruction mammaire.