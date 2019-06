Shay Mitchell est enceinte : l'actrice l'annonce avec une photo topless

Shay Mitchell a annoncé sa grossesse sur son compte Instagram le 28 juin 2019. Connue pour son rôle d'Emily Fields dans la série télévisée Pretty Little Liars, Shay est en couple avec Matte Babel depuis 2017. Elle écrit : "Est-ce que cela signifie que je suis autorisée à conduire dans la voie réservée au covoiturage à tout moment maintenant ?" Cette grossesse sera suivie par les caméras et sera disponible sur Youtube à partir du 17 juillet dans l'émission Presque Prête. Sur Instagram, elle dévoile les premières images de cette série inédite.

En janvier 2019, Shay Mitchell avait révélé à ses followers qu'elle avait fait une fausse couche. Une épreuve très douloureuse pour l'actrice et l'animateur de 38 ans. Elle avait alors posté un message touchant à ses nombreux fans pour leur faire part de sa tristesse : "Le soutien et l'affection que beaucoup d'entre vous m'apportent m'ont aidée, même pendant les jours les plus sombres, parmi lesquels, l'an dernier, le jour où j'ai fait une fausse couche, où j'ai perdu l'enfant de mes espoirs et de mes rêves."

C'est sans doute également la raison pour laquelle Shay Mitchell a préféré attendre pour annoncer officiellement sa nouvelle grossesse. Très vite, ses fans ont réagi et ont souhaité le meilleur pour la future maman : "Je suis tellement heureux pour vous et votre petit bébé parce qu'il ou elle va avoir les meilleurs parents que quelqu'un pourrait demander !", "Félicitations Shay !", "La grossesse te va bien, tu es magnifique !", peut-on lire dans les commentaires.

Son compagnon Matte Babel a également posté une photo de Shay enceinte. Il écrit : "Vous voir grandir tous les deux au cours des six derniers mois à été la plus belle chose au monde pour moi. (...) Tu vas devenir une mère incroyable."

Les premières images de cette nouvelle aventure sont disponibles sur la page Youtube de Shay Mitchell.