Sheila, après le suicide de son fils Ludovic Chancel, prend de nouveau la parole

Icône des yé-yé et figure du mouvement disco, Sheila a eu un enfant unique avec Ringo, avec qui elle a été mariée de 1973 à 1979. Mère et fils ont eu une relation tumultueuse avec de douloureux conflits par livres autobiographiques interposés. Ils avaient trouvé la voie de l'apaisement il y a un peu plus d'un an et, pour les 70 ans de la chanteuse, Ludovic Chancel lui avait fait une belle déclaration d'amour sur Facebook : "Il est évident que pour moi le 16 août a été une date spéciale, malgré un conflit qui nous sépare elle reste pour moi ma Maman avant tout."

Ludovic Chancel a mis fin à ses jours à l'âge de 42 ans. Il a été transporté dans le coma à l'hôpital le 5 juillet et a succombé dans la nuit du 7 au 8 juillet. En couple avec le mannequin Sylvie Ortega Munos, il a eu une fille, âgée de 15 ans aujourd'hui, née d'une précédente relation.