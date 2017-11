Shemar Moore en colère : Il répond aux rumeurs sur sa sexualité !

Shemar Moore n'en peut plus des rumeurs sur sa vie privée. Aussi a-t-il pris la décision de faire une petite mise au point sur Instagram.

L'ancienne star d'Esprits criminels a tout d'abord répondu au ragot le disant en couple avec Phaedra Parks, l'une des héroïnes de Real Housewives of Atlanta : "Je l'ai rencontrée une fois dans un talk show il y a un an. J'ai flirté avec elle, je l'ai embrassée, j'ai bu avec elle à ce talk show. Pris une photo avec elle durant le talk show. Je ne sors avec personne que je ne connais pas."

Il s'est ensuite attaqué aux rumeurs sur sa prétendue homosexualité et a ainsi rappelé qu'il aimait les femmes : "Comment cela se fait-il qu'on ne me voie pas avec des femmes ? On ne me voit pas avec des garçons non plus !" Et ceux qui le voient avec une femme l'accusent de ne pas aimer celles qui sont noires de peau. "J'aime les femmes. J'aime les femmes de toutes les formes, tailles et couleurs", a-t-il répliqué.

La star de la série SWAT a conclu sur un sujet croustillant : "Est-ce que j'aime le sexe ? Bien sûr que j'aime le sexe et je suis satisfait de ce point de vue-là. Donc excusez-moi de vivre ma vie et être très bien à 47 ans."

Vous savez tout !