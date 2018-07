Shemar Moore occupé mais confiant : "Un jour, j'aurai une femme et des enfants"

À l'occasion de sa dernière venue à Paris pour promouvoir sa nouvelle série intitulée S.W.A.T. (bientôt sur TF1), Shemar Moore a accepté de parler de sa vie personnelle et de ses ambitions lors d'un entretien avec nos confrères du magazine Voici.

Même s'il a un emploi du temps chargé avec les tournages de cette nouvelle série dont il est le héros, l'acteur américain de 48 ans révélé par Esprits criminels ne perd pas de vue qu'il aimerait fonder une famille dans un futur plus ou moins proche. "Un jour, bien sûr, j'aurai une femme et des enfants. C'est l'autre raison pour laquelle j'ai fait un break avec Esprits criminels", a assuré Shemar Moore.

Force est tout de même de constater qu'avec ce nouveau projet qui devrait monopoliser dix mois de sa vie par an, ce projet semble pour le moment très compromis. "Un contrat régulier sur une série comme S.W.A.T. porte sur un engagement minimum de six ans. Je ne pouvais pas ignorer l'opportunité que ça représentait : Je suis actuellement le seul héros afro-américain de la télé aux États-Unis."

Aussi, Shemar Moore ne cache pas qu'il a l'ambition de faire comme George Clooney (Urgences) ou encore Denzel Washington (Hôpital St. Elsewhere) avant lui, c'est-à-dire de s'affranchir d'une image très "séries" pour devenir un comédien incontournable. "J'ai choisi d'évoluer vers autre chose. Ils ont fait le saut de l'ange : ils ont quitté une série très populaire pour élargir leur horizon et déployer leurs ailes. (...) Regardez où sont ces types aujourd'hui ! Ça me donne le courage de prendre des risques", a-t-il confié.

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Voici, actuellement en kiosques.