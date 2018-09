Shenae Grimes maman : La star de 90210 a donné naissance à son premier enfant

Les félicitations sont de mise pour Shenae Grimes. Connue du grand public pour ses rôles dans les séries Degrassi : La Nouvelle Génération et 90210, l'actrice canadienne a annoncé vendredi 28 septembre 2018 qu'elle avait donné naissance à son premier enfant.

Et il s'agit d'une petite fille pour la jeune maman de 28 ans et son époux musicien Josh Beech (31 ans). Sur une première photo en noir et blanc dévoilant l'adorable bouille du bébé, la comédienne a également révélé son prénom. "Bowie Scarlett Beech", lit-on.