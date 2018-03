Shy'm aurait aimé "tourner le plus possible, vendre le plus possible"...

Comme beaucoup d'artistes avant elle, Shy'm traverse une zone de turbulences professionnelle depuis que ses disques se vendent moins et que ses salles sont moins remplies. La sympathique chanteuse de 32 ans le sait et préfère l'assumer.

Interrogée par Paris Match , Shy'm, qui est en tournée , a joué franc jeu. "Ça fait deux ans et demi que je ne suis pas montée sur scène. Ce n'est jamais évident de faire le show devant vos fans qui vous attendent depuis très longtemps", a-t-elle confié. Pour cette tournée, la chanteuse a été contrainte d'annuler cinq dates car les salles n'étaient pas pleines. "J'aime bien prendre mes responsabilités. Je n'avais surtout pas envie qu'ils pensent que c'était de ma faute, qu'ils pensent que j'avais d'autres choses mieux à faire. (...) Effectivement, j'aurais aimé tourner le plus possible, j'aurais aimé vendre le plus possible. Mais une carrière, c'est des moments, des passages, des albums, des rendez-vous. Et finalement, je suis quand même contente d'avoir assez de gens qui me suivent pour pouvoir encore monter sur scène", a-t-elle cette fois réagi.