Shy'm complexée par sa cicatrice : "J'ai sérieusement pensé à la faire enlever"

Bien que sublime, Shy'm a elle aussi des complexes. Et c'est au cours d'un récent entretien accordé à nos confrères du magazine Biba que la chanteuse s'est confiée à ce sujet. Ainsi, celle qui animera Nouvelle Star dès la rentrée sur M6 a évoqué sa cicatrice sur le front.

"J'ai sérieusement pensé à la faire enlever mais c'est fini, a avoué la compagne du tennisman Benoît Paire. La peur de toucher à mon corps m'en a empêchée." Pour rappel, sur Instagram, la jolie chanteuse de 31 ans avait déjà partagé une photo de sa cicatrice sur le front en août 2014. "Les cicatrices sont comme les tatouages, mais elles racontent de meilleures histoires...", avait-telle écrit.

Désormais, Shy'm assume sa différence et même les autres "trucs inavouables" qui la complexaient, et sa mère n'y est pas pour rien. "Elle m'a toujours répété de ne pas trop forcer sur le maquillage, elle me trouvait jolie sans !", a raconté la chanteuse.

Enfin, lors de ce même entretien, l'interprète du titre Et alors ! s'est livrée sur sa mère, qui représente pour elle "un modèle de courage et de détermination". "Elle m'a transmis la force de caractère, l'amour, le respect", a lancé la jeune femme. Et de conclure : "J'ai vécu mes premières années avec elle, notre relation était passionnelle. Elle m'a couverte d'amour, peut-être même trop, mais est-ce qu'on peut trop aimer ?"

Une interview à retrouver en intégralité dans le magazine Biba, en kiosques le 1er août 2017.