Shy'm "cramée" ? Sa nouvelle photo de couple avec Benoît Paire intrigue...

Shy'm et Benoît Paire ne s'étaient plus affichés ensemble depuis février dernier, à l'occasion de la Saint-Valentin. Amoureux énigmatiques, la chanteuse de 31 ans et le joueur de tennis de 27 ans forment un couple souvent difficile à suivre. Pas de jeu de cache-cache pour une fois, mais une nouvelle photo à l'interprétation non-aisée.

Habitué à partager son extrême motivation et ses maigres performances sur sa page Instagram, Benoît Paire a délaissé sa vie sportive le 30 avril dernier pour se focaliser sur sa vie amoureuse. Le tennisman au caractère explosif a publié une photo inédite en compagnie de Shy'm. Pas de moment complice pour le duo insaisissable mais deux grimaces. Arborant une barbe plus épaisse que jamais, Benoît Paire réalise un selfie qui ne semble pas enchanter sa moitié. Shy'm préfère généralement les photos plus artistiques. Au naturel, la chanteuse apparaît avec une peau bronzée, à la limite de la brûlure. C'est justement les tâches brunes apparaissant sur sa poitrine qui intrigue... "On dirait que tu t'es brûlée", "C'est quoi les traces sur l'épaule de Shy'm", "Elle a eu quoi a la peau", s'interrogent certains dans les commentaires. D'autres se veulent plus directs : "Shy'm tu es cramée lol".