Shy'm embrasse plusieurs filles, dont Noémie Lenoir

L'amour n'a pas de genre et pas de règle, tel est le message que la chanteuse a souhaité faire passer le 17 mai 2018, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Ses baisers échangés avec Noémie Lenoir et d'autres femmes servent à illustrer la puissance de son engagement.

L'initiative de Shy'm a largement été saluée par ses fans. "C'est bien. L'Amour triomphe toujours dans tous les sens du terme", "Et c'est aussi pour ça qu'on t'aime, fière de défendre l'amour", "Merci pour ton soutien ! Tu es mon idole, je suis fière de tes actes chaque année. Merci pour tout !", peut-on notamment lire dans les nombreux commentaires. Sans surprise, ses photos n'ont pas manqué de faire réagir...

