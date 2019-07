Shy'm : En total look python et coupe afro, elle copie une Spice Girl

Shy'm a (encore une fois) décidé de changer de coiffure. Après les dreadlocks, la coupe mulet, les colorations rouges ou blondes et même les perruques, la chanteuse de 33 ans a souhaité marquer le coup. Le 12 juillet 2019, l'interprète de Femme de Couleur a partagé sa toute nouvelle coiffure sur Instagram : une sublime coupe afro. Elle écrit : "Guess who's back !!????!!"

Habillée dans un total look python avec des lunettes rondes oversize, l'artiste suscite de nombreuses réactions de la part de ses followers. Si beaucoup d'internautes trouvent que cette nouvelle coiffure lui va à merveille, d'autres remarquent sa grande ressemblance avec la star des Spice Girls : Mel B. "On dirait Mel B des Spice Girls", "T'es belle en Mel B", "Mel B ma chérie". De nombreux artistes commeM. Pokora, Lâam ou même le chanteur Makassy ont liké la publication.

Après sa tournée Agapé Tour, la gagnante de la seconde saison de Danse avec les stars s'apprête à faire une tournée des festivals en France. Elle a également lancé une collection de vêtements qui porte le même nom que sa tournée : AGAPE. Interrogée par TF1 dans l'émission Toute la culture, l'interprète de Et Alors ! expliquait la signification de ce mot : "'Agapé' est un terme grec qui signifie "amour". C'est l'amour pur, absolu, désintéressé. C'est le fil conducteur de tout l'album. En six albums, on se dit qu'on a un peu fait le tour des choses et finalement c'est la première fois que je rentre autant dans le détail de ma vie intime."

Le nouvel album Agapé de Shy'm est disponible depuis le 26 avril 2019.