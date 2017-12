Shy'm et ses (plus de 25) tatouages : Les raisons de son addiction

Shy'm aura encore succombé à la tentation du tatouage en 2017, et pas qu'une fois. Mais lorsque la chanteuse de 32 ans décore sa peau, rien n'est fait au hasard, chacun de ses dessins, chacune de ses inscriptions a une signification particulière. C'est ce que l'animatrice de Nouvelle Star explique à Faustine Bollaert qui recueille ses confidences pour Femme actuelle.

Alors que l'animatrice de Ça commence aujourd'hui (France 2) tente de connaître le nombre de tatouages de Shy'm, le compte n'est pas exact. "J'ai arrêté de les compter au vingt-cinquième. Mais ils sont petits", répond la jolie brune. Peut-on vraiment dire que celui qu'elle a sur la cuisse gauche, qui l'a tant fait souffrir, est petit ? Pas si sûr... Quoi qu'il en soit, pour elle tous ces tatouages représentent un véritable mode d'expression. "Pour moi qui ne parle pas beaucoup, c'est comme un carnet intime. Ces tatouages correspondent à des moments de ma vie ou à des voyages", explique-t-elle. 2017 aura été marquée par une aventure très particulière qui restera à jamais gravée dans sa mémoire et sur sa peau : sa participation à A l'état sauvage (M6), avec Mike Horn, qui l'a conduite au Népal. "Je me suis arrêtée à Katmandou pour me faire tatouer 'merci' en népalais, dhanyabaad", partage-t-elle. L'un des autres tatouages auquel elle tient tout particulièrement est l'oeuvre de l'un des membres de sa famille : "Quant à mon petit frère de sept ans, il m'a fait un dessin que j'ai voulu avoir sur le bras."

Si la chanteuse n'en a certainement pas fini avec les tatouages, elle s'accorde malgré tout certaines limites. Lors d'une interview accordée à Gala en juillet dernier, la compagne de Benoît Paire avait révélé qu'elle comptait laisser certaines parties de son corps intactes. "Je garde vierges mon visage, mon cou, mes épaules et mes bras", avait-elle déclaré. Sauf qu'elle a déjà le dessin de son petit frère sur l'une de ses parties citées et qu'elle s'est fait tatouer "Je t'aime" à l'intérieur de la lèvre inférieure.

L'intégralité de l'interview de Shy'm par Faustine Bollaert est à retrouver dans Femme actuelle en kiosques le 4 décembre 2017.