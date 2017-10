Shy'm : Joli moment de complicité avec son petit frère et son père

La passion commune de l'équitation de Shy'm et de son papa n'est pas un secret. Harry Marthe avait fait une apparition, à cheval, dans le clip Il faut vivre sorti en 2015. Sa fille y jouait une jolie amazone pleine d'espoir.

La chanteuse avait évoqué avec amour son papa en février dernier lors d'un entretien avec Nikos Aliagas réalisé pour 50 mn inside. "Je trouve qu'il a la classe mon papa", avait-elle partagé. "J'avais envie d'une certaine façon de le remercier. C'est quelqu'un de très pudique, je pense que j'ai tenu ça de lui, donc on ne se parle pas beaucoup. On se dit beaucoup de choses avec les passions qu'on partage. Le cheval, je sais que c'est une passion pour lui depuis des années et que ça allait lui faire plaisir", avait-elle ajouté en revenant sur la réalisation de son clip.