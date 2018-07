Shy'm : "RIP Boobies", sa photo nostalgique dévoilée

Pourtant très jolie, Shy'm semble nostalgique de son adolescence. La chanteuse de 32 ans a posté dans sa story sur Instagram une photo prise lors d'un séjour à Center Parcs et elle s'amuse avec dérision de sa poitrine de l'époque.

"Quand t'as 16 ans et que les Mc Chicken se logent encore au bon endroit #benêts&grosbonnets #ladansematué #RIPboobies #centerparcsmamene", a écrit l'interprète de Et alors !. Shy'm pose en maillot de bain sur un toboggan d'un Center Parcs avec un homme musclé dont elle cache le visage et l'on peut voir une généreuse poitrine qu'elle semble regretter ! Que la jeune femme se rassure, elle reste très belle et ses fans le lui font régulièrement remarquer sur les réseaux sociaux en commentant ses photos.