Sinclair assume sa pub Brico Dépôt, mais pas son "album de merde"

Profitant de la dernière date de sa tournée estivale, Sinclair a accordé une nouvelle interview à Nice Matin, ce mercredi 1er août 2018. L'occasion pour le chanteur de 48 ans de revenir sur ces derniers projets, aussi bien en studio qu'à la télévision, quelques jours avant de s'accorder des vacances à l'étranger.

Sa voix et son style musical étant facilement reconnaissables, difficile de passer à côté de la publicité Brico Dépôt dont il a signé la musique un peu plus tôt cette année. Un projet qu'il évoque sans rougir : "Jamais je ne cracherai dans la soupe, c'est ce qui me fait vivre aujourd'hui, me permet de souffler pendant trois mois et faire mes disques un peu bizarres, explique l'interprète et musicien. Là, c'était intéressant, car on est venu me chercher en me demandant un morceau que j'aurais pu faire pour moi. (...) De toute façon, j'ai rarement honte de ce que je fais."