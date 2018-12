Sofia Essaïdi : La Star Academy, une "expérience traumatisante"

En 2003, Sofia Essaïdi a été révélée au grand public dans la Star Academy 3 (TF1). La belle brune de 34 ans souhaitait apprendre le métier d'artiste et a donc vu là une belle opportunité. Et elle n'a pas été déçue. En plus d'avoir appris les bases du métier, elle a eu la chance de chanter avec de nombreux artistes lors des prime tels que Sting, "l'un de ses plus grands souvenirs". Lors de son interview "Sans filtre" pour Télé Loisirs, elle n'a toutefois pas caché que cela a été traumatisant.

"Je garde un bon souvenir parce que c'est la Star Academy qui m'a permis d'être là, donc je ne cracherai jamais dans la soupe. Après, c'est une expérience traumatisante, ça c'est sûr. Quand on est jeune, quand on a 19 ans, c'est traumatisant. Moi pour le coup, ça l'a été dans le bon sens, mais ça peut l'être dans le mauvais", a confié Sofia Essaïdi.

Et de préciser : "Quand on sort, on est hyper célèbre. Donc c'est très violent quand on est pas venu pour ça. Je n'étais pas venue pour ça. J'étais vraiment venue pour devenir une artiste, c'était ma porte d'entrée dans ce métier là. Du coup, je n'avais pas du tout prévu cette (fausse) célébrité qui est complètement démesurée. Tu ne pouvais pas sortir sans garde du corps, il y a des gens qui s'évanouissaient dans nos bras... Tu ne comprends pas ce qu'il t'arrive."

Cela ne l'a heureusement pas éloignée des strass et des paillettes. Bien qu'elle n'ait pas remporté son édition de la Star Academy (Elodie Frégé l'a gagnée, elle est arrivée en demi-finale), Sofia Essaïdi a déjà une belle carrière derrière elle.

Côté télévision ou cinéma, elle a eu la chance de participer à de nombreux projets tels qu'Iznogoud (2005), Aïcha (2009-2012), Meurtre en Auvergne (2017) ou Insoupçonnable (2017). Prochainement, c'est dans Kepler(s), au côté de Marc Lavoine, sur France 2, qu'on pourra l'admirer. Sofia Essaïdi a aussi participé à la première saison de Danse avec les stars (remportée par Matt Pokora) en 2001 et a été jurée de You think you can dance en 2012.

Sa carrière musicale est tout aussi riche. En 2005, elle a par exemple eu la chance de sortir son premier album Mon cabaret. En 2008, elle a interprété le rôle principal de la comédie musicale Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte. Et depuis le 18 septembre dernier, c'est au théâtre Mogador qu'on la retrouve dans le spectacle musical Chicago. Elle y interprète Velma Kelly, le personnage principal.